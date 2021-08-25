Теніс: перший українець переміг у кваліфікації “US Open”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко з перемоги стартував у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Що відомо
У матчі першого кола донеччанин, посіяний під 32 номером, за 2 години 19 хвилин зламав опір Тобіаса Камке з Німеччини — 3:7, 7:6 (2), 6:2.
Деталі
У другому сеті Камке подавав на матч за рахунку 7:5. Марченко відіграв 3 матчболи і зрівняв рахунок. Українець виграв тайбрейк і перехопив ініціативу в матчі.
У третьому сеті донеччанин зробив на 2 брейка більше, ніж його суперник. На рахунку Марченко 11 ейсів і 5 подвійних помилок.
Доповнення
Наступним суперником українського тенісиста стане 19-летнйі чеський тенісист Іржі Легечка (192-га ракетка світу).