Телеканал HBO підтвердив вихід восьмого сезону "Гра престолів" в 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Телеканал HBO офіційно заявив про вихід восьмого сезону американського телесеріалу “Гра престолів” в 2019 році, інформує УНН.
“Шість серій восьмого і фінального сезону „Гри престолів“ повернуться на екрани в 2019 році”, — йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу, опублікованому в четвер. За відомостями HBO, режисерами фінального сезону традиційно стануть Девід Бениофф, Ден Вайсс, Мігель Сапочник і Девід Наттер.
Раніше актриса Софі Тернер, яка зіграла в “Грі престолів” Сансу Старк, заявила що восьмий сезон серіалу запланований на 2019 рік.
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Остання серія попереднього, сьомого сезону, вийшла 27 серпня 2017 року. Вона стала найпопулярнішою за всю історію серіалу. Показ цього сезону “Ігри престолів” супроводжувався численними витоками. Хакери зламували системи HBO і викладали в інтернет або серії цілком, або їх зміст. Однак наймасштабніша витік стався з вини самого телеканалу: HBO Spain помилково випустив в ефір шосту серію за кілька днів до прем’єри.
Восени програмний директор телеканалу HBO Кейсі Бойлсен розповів газеті Morning Call, що творці серіалу планують зняти кілька варіантів фіналу останнього сезону, щоб уникнути витоків сюжету до прем’єри. Раніше також повідомлялося, що восьмий сезон саги, як очікується, вийде в ефір наступного року.
Як раніше повідомляло УНН, Королівська пошта Великої Британії випустила лімітовану колекцію марок, присвячену серіалу “Гра Престолів”.