Telegram запускає Premium підписку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У червні в месенджері Telegram з'явиться платна підписка Premium, яка дозволить користувачам підняти ліміти на чати, завантаження файлів і мультимедіа, інформує УНН з посиланням на Telegram засновника компанії Павла Дурова.
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Дуров зазначив, що користувачі просять розробників підняти ліміти, хоча вони як і раніше вище, ніж у конкурентів.
“Проблема тут в тому, що якби ми зняли обмеження для всіх, наші витрати на сервер і трафік стали б некерованими, тому вечірка, на жаль, закінчилася б для всіх”, — наголосив він.
В цьому місяці буде запущена підписка Telegram Premium, яка дозволить отримати додаткові функції, швидкість і ресурси. Однак всі нинішні функції залишаться безкоштовними і з’явиться ще “безліч безкоштовних функцій”.
“Навіть користувачі, що не підписані на Telegram Premium, зможуть скористатися деякими його перевагами: наприклад, вони зможуть переглядати дуже великі документи, мультимедіа та стікери, відправлені користувачами Premium”, — підкреслив Дуров.
Він додав, що експерименти із запуском реклами виявилися успішними, але в компанії прийшли до висновку, що Telegram має фінансуватися в першу чергу користувачами, а не рекламодавцями.
Нагадаємо
Російський сервіс “Яндекс. Карти” перестав відображати межі країн. У компанії дали пояснення таким змінам, пославшись на завдання “відображати світ навколо”.