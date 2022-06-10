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Telegram запускає Premium підписку

Telegram запускає Premium підписку

Київ • УНН

 • 110172 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У червні в месенджері Telegram з'явиться платна підписка Premium, яка дозволить користувачам підняти ліміти на чати, завантаження файлів і мультимедіа, інформує УНН з посиланням на Telegram засновника компанії Павла Дурова.

Деталі

Дуров зазначив, що користувачі просять розробників підняти ліміти, хоча вони як і раніше вище, ніж у конкурентів.

“Проблема тут в тому, що якби ми зняли обмеження для всіх, наші витрати на сервер і трафік стали б некерованими, тому вечірка, на жаль, закінчилася б для всіх”, — наголосив він.

В цьому місяці буде запущена підписка Telegram Premium, яка дозволить отримати додаткові функції, швидкість і ресурси. Однак всі нинішні функції залишаться безкоштовними і з’явиться ще “безліч безкоштовних функцій”.

“Навіть користувачі, що не підписані на Telegram Premium, зможуть скористатися деякими його перевагами: наприклад, вони зможуть переглядати дуже великі документи, мультимедіа та стікери, відправлені користувачами Premium”, — підкреслив Дуров.

Він додав, що експерименти із запуском реклами виявилися успішними, але в компанії прийшли до висновку, що Telegram має фінансуватися в першу чергу користувачами, а не рекламодавцями.

Нагадаємо

Російський сервіс “Яндекс. Карти” перестав відображати межі країн. У компанії дали пояснення таким змінам, пославшись на завдання “відображати світ навколо”.

Українські Національні Новини

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