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«Яндекс. Карти» перестали відображати межі країн: у компанії змінюють «акценти»

«Яндекс. Карти» перестали відображати межі країн: у компанії змінюють «акценти»

Київ • УНН

 • 205202 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Російський сервіс «Яндекс. Карти» перестав відображати межі країн. У компанії дали пояснення таким змінам, пославшись на завдання «відображати світ навколо», пише УНН.

Деталі

Так, російські ЗМІ повідомляють, що межі не відображаються як у веб-версії сервісу, так і в мобільних додатках.

У пресслужбі Яндекса повідомили, що у сервісі Яндекс.Карти вирішили змінити пріоритети, наголосивши на природних об'єктах, а не на кордонах держав.

Цитата

«Яндекс Карти — це універсальний міський сервіс, який допомагає знаходити організації та місця поблизу, вибирати громадський транспорт та будувати автомобільні маршрути. Це основні сценарії наших користувачів. Найближчим часом на оглядових масштабах, на яких сервіс не використовується у своїх основних сценаріях, карта стане фізико-географічною. Акцент на ній буде зроблено на природних об'єктах, а не на кордонах держав», - заявили в пресслужбі.

«Наше завдання — відображати світ навколо. Тому на карті з'являться гори, річки, лінії полярних кіл та інші дані, характерні для такого типу карт. Зміни будуть з'являтися поступово», – заявили «Коду Дурова» у пресслужбі сервісу», - кажуть у «Яндексі».

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