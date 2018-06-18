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Telegram подав скаргу до ЄСПЛ на рішення влади Росії про блокування месенджера

Telegram подав скаргу до ЄСПЛ на рішення влади Росії про блокування месенджера

Київ • УНН

 • 6742 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Компанія Telegram направила в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) скаргу "на рішення суду на рішення влади Росії про блокування месенджера". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"У березні 2018 року Telegram звернувся в ЄСПЛ зі скаргою на притягнення до адміністративної відповідальності за відмову в наданні владі ключів шифрування листування. ЄСПЛ зареєстрував скаргу в травні і запропонував представити нову скаргу в частині, що стосується блокування месенджера. Сьогодні представник компанії в ЄСПЛ Дамір Гайнутдинов направив в суд відповідну скаргу ", - написав адвокат Чіков в своєму каналі в месенджері.

Як повідомляв УНН, Московський міський суд в Росії порахував рішення про блокування месенджера Telegram законним.

Раніше, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.

Нагадаємо, глава Мінкомзв'язку Росії Микола Нікіфоров не виключив, що заходи блокування можуть торкнутися і Viber, якщо у ФСБ будуть проблеми з отриманням ключів шифрування.

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