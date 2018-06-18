Telegram подав скаргу до ЄСПЛ на рішення влади Росії про блокування месенджера

"У березні 2018 року Telegram звернувся в ЄСПЛ зі скаргою на притягнення до адміністративної відповідальності за відмову в наданні владі ключів шифрування листування. ЄСПЛ зареєстрував скаргу в травні і запропонував представити нову скаргу в частині, що стосується блокування месенджера. Сьогодні представник компанії в ЄСПЛ Дамір Гайнутдинов направив в суд відповідну скаргу ", - написав адвокат Чіков в своєму каналі в месенджері.



Як повідомляв УНН, Московський міський суд в Росії порахував рішення про блокування месенджера Telegram законним.



Раніше, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.

Нагадаємо, глава Мінкомзв'язку Росії Микола Нікіфоров не виключив, що заходи блокування можуть торкнутися і Viber, якщо у ФСБ будуть проблеми з отриманням ключів шифрування.