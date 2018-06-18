Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение властей России о блокировке мессенджера
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу "на решение суда на решение властей России о блокировке мессенджера". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В марте 2018 года Telegram обратился в ЕСПЧ с жалобой на привлечение к административной ответственности за отказ в предоставлении властям ключей шифрования переписки. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу в мае и предложил представить новую жалобу в части, касающейся блокировки мессенджера. Сегодня представитель компании в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу", - написал адвокат Чиков в своем канале в мессенджере.
Как сообщал УНН, Московский городской суд в Росии посчитал решение о блокировке мессенджера Telegram законным.
Ранее, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram.
Напомним, глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.