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“ТЕДІС Україна” реалізував шість етапів національного проекту “Творимо добро” у 2021 році

“ТЕДІС Україна” реалізував шість етапів національного проекту “Творимо добро” у 2021 році

Київ • УНН

 • 15541 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Один з провідних національних FMCG-дистриб'юторів напередодні новорічних свят передав будинкам для літніх людей у 7 областях України продуктові набори для понад 1000 осіб. За повідомленням пресслужби компанії, це стало шостим етапом проекту "Творимо добром", який був ініційований "ТЕДІС Україна", у 2021 році, пише УНН.

Зараз проект "Творимо добро" охоплює такі державні заклади, як Івано-Франківський геріатричний пансіонат, Бахматовецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (Хмельницька область), хоспіс у м. Угнів (Львівська область), Вінницький обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та літніх людей, Вишняківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (Полтавська область), Маріупольський пансіонат для ветеранів війни та праці №2 (Донецька область) та Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці.

"У 2021-му році соціальний проект "Творимо добро" вийшов на загальнонаціональний масштаб. Гуманітарна допомога надавалася державним будинкам для літніх людей стабільно і системно. Ми передали значні партії продуктів харчування, санітарно-гігієнічних засобів, "антибактеріальних наборів". Додатково ми потурбувалися про дозвілля наших підопічних і придбали для них набори для арт-терапії. Цього року ми не просто продовжимо допомагати будинкам для літніх людей, а ще й збільшимо географію проекту "Творимо добро", - прокоментував заступник генерального директора з корпоративного управління "ТЕДІС Україна" Денис Ткаченко.

Проект "Творимо добро" реалізується відповідно до глобальних цілей сталого розвитку 2015-2030, визначених ООН, серед яких, зокрема, "подолання бідності" (мета 1), "міцне здоров'я" (мета 3) та "зменшення нерівності" (мета 10). Ці напрямки актуальні для людей похилого віку і особливо тих, хто залишився без сімейної підтримки і живуть в спеціальних соціальних установах.

Мажоритарним акціонером компанії "ТЕДІС Україна" є бізнесмен Борис Кауфман.

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