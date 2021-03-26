Таїланд відкриє Пхукет для туристів, щеплених проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Туристи, які зробили щеплення проти коронавірусу, з 1 липня зможуть відвідати острів Пхукет у Таїланді без карантину. Про це пише місцеве видання Bangkok Post із посиланням на коментар заступника прем'єр-міністра країни Супаттанапонга Пунмічао, повідомляє УНН.
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Туристична інфраструктура Пхукета, як і раніше, здатна приймати туристів, зазначив він. Плани щодо відкриття острова багато в чому залежатимуть від розподілу вакцини, уточнив голова управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн. За його словами, майже 467 тис. жителів Пхукета мають ввести дві дози вакцини до прибуття туристів задля досягнення колективного імунітету.
Щоб досягти такої мети, перший етап вакцинації має розпочатися 15 квітня, а другий – із 15 травня.
Пхукет відкриють для щеплених туристів на три місяці раніше, ніж інші території Таїланду. Планують, що всю країну відкриють для щеплених туристів тільки в жовтні.
Після того, як план випробують на території Пхукета, його планують поширити на острів Самуї та інші території, популярні серед туристів.
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Додамо
За даними американського Університету Джонса Гопкінса, у Таїланді від початку пандемії виявили приблизно 29 тис. випадків COVID-19, померло 92 людини.