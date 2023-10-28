Танки ЦАХАЛу зайшли в сектор Гази - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Майор Армії оборони Ізраїлю заявив, що війська ЦАХАЛу та танки увійшли на територію Гази і перебувають там відучора. Про це пише New York Times, передає УНН.
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Військовий представник Нір Дінар заявив, що частина військ ЦАХАЛу веде бої всередині сектора Гази. Проте він не зазначив, чи можна вважати це початком повномасштабної наземної операції.
Він додав, що протягом останніх двох днів ізраїльські сили та танки проводили рейди у Газі.
“Наші війська та танки знаходяться всередині Сектору Газа – вони стріляють та вони діють. Але наші війська та танки були і всередині Гази вчора”, - сказав майор Дінар.
Другий військовий чиновник контрадмірал Даніель Хагарі заявив журналістам раніше в п'ятницю, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють" свою активність у секторі Гази, не надавши подробиць. Він також зауважив, що військові літаки завдавали ударів по підземній "терористичній інфраструктурі".
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю спростувала інформацію про нібито початок повномасштабної наземної операції, попри заяви про те, що бойовики угруповання ХАМАС сьогодні відчують "гнів Ізраїлю".