Танки ЦАХАЛа зашли в сектор Газы - NYT

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 41575 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 23926 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 48618 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 155203 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 58096 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 111708 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 163485 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153793 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154766 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160041 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 68356 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 71683 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 66658 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 89535 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 29238 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 41549 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 90593 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 155164 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 249482 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 301709 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 676 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 29972 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 49248 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 48104 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 61047 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Танки ЦАХАЛа зашли в сектор Газы - NYT

Киев • УНН

 • 102388 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Майор Армии обороны Израиля заявил, что войска ЦАХАЛа и танки вошли на территорию Газы и находятся там со вчерашнего дня. Об этом пишет New York Times, передает УНН.

Танки ЦАХАЛа зашли в сектор Газы - NYT

Детали 

Военный представитель Нир Динар заявил, что часть войск ЦАХАЛа ведёт бои внутри сектора Газа. Однако он не отметил, можно ли считать это началом полномасштабной наземной операции.

Он добавил, что в течение последних двух дней израильские силы и танки проводили рейды в Газе.

“Наши войска и танки находятся внутри Сектора Газа – они стреляют и они действуют. Но наши войска и танки были и внутри Газы вчера”, - сказал майор Динар.

Второй военный чиновник контр-адмирал Даниэль Хагари заявил журналистам ранее в пятницу, что израильские сухопутные войска "расширяют" свою активность в секторе Газа, не предоставив подробностей. Он также отметил, что военные самолеты наносили удары по подземной "террористической инфраструктуре".

Напомним

Армия обороны Израиля опровергла информацию о якобы начале полномасштабной наземной операции, несмотря на заявления о том, что боевики группировки ХАМАС сегодня почувствуют "гнев Израиля".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68