Танки ЦАХАЛа зашли в сектор Газы - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Майор Армии обороны Израиля заявил, что войска ЦАХАЛа и танки вошли на территорию Газы и находятся там со вчерашнего дня. Об этом пишет New York Times, передает УНН.
Детали
Военный представитель Нир Динар заявил, что часть войск ЦАХАЛа ведёт бои внутри сектора Газа. Однако он не отметил, можно ли считать это началом полномасштабной наземной операции.
Он добавил, что в течение последних двух дней израильские силы и танки проводили рейды в Газе.
“Наши войска и танки находятся внутри Сектора Газа – они стреляют и они действуют. Но наши войска и танки были и внутри Газы вчера”, - сказал майор Динар.
Второй военный чиновник контр-адмирал Даниэль Хагари заявил журналистам ранее в пятницу, что израильские сухопутные войска "расширяют" свою активность в секторе Газа, не предоставив подробностей. Он также отметил, что военные самолеты наносили удары по подземной "террористической инфраструктуре".
Напомним
Армия обороны Израиля опровергла информацию о якобы начале полномасштабной наземной операции, несмотря на заявления о том, что боевики группировки ХАМАС сегодня почувствуют "гнев Израиля".