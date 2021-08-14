Таліби захопили ще одну столицю провінції поблизу Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Таліби захопили місто Пул-і-Алам у провінції Логар, що знаходиться за 60 кілометрів від південної межі міста Кабул. Про це інформує УНН з посиланням на The National News.
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“Ми дуже стурбовані останнім розвитком, особливо у східному регіоні. На жаль, ми втратили Пул-і-Алам сьогодні, і це привело терористів до порогу Кабула”, — розповів один із чиновників.
Деталі
Після захоплення центру міста таліби захопили Абдула Каюма Рахімі, губернатора провінції Логар. Місцевий опір у Логарі був невеликим.
Доповнення
Таліби досягли району Чар-Асяб, всього в 11 кілометрах на південь від столиці Кабула.
Таліби також атакували північне місто Мазарі-Шаріф з декількох напрямків, викликавши запеклі бої на його околицях. Про жертви поки нічого не відомо.
Контекст
Президент Афганістану Ашраф Гані виступив в суботу з телезверненням, своїм першим публічним виступом після недавніх завоювань Талібану, в якому він поклявся не відмовлятися від “досягнень” останніх 20 років, що минули з тих пір, як США скинули “Талібан” після терактів 11 вересня.
“Ми почали консультації всередині уряду зі старійшинами і політичними лідерами, представниками різних верств суспільства, а також з нашими міжнародними союзниками, — сказав він. — Скоро результати будуть передані вам, — додав Гані, не вдаючись у подробиці.
Доповнення
За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. Зараз вони контролюють 18 з 34 провінцій Афганістану, а уряд, підтримуваний Заходом, контролює невелику частину провінцій в центрі і на сході, а також Кабул і Мазарі-Шаріф.
Перші морські піхотинці з контингенту чисельністю 3 тисячі осіб прибули в п’ятницю, щоб допомогти частково евакуювати посольство США. Решта повинні прибути до неділі.
Тим часом “Талібан” випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в “Голос шаріату”.