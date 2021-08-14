"Талібан" захопив провінцію біля столиці і напав на ще одне північне місто

Деталі

Повстанці захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану менш ніж за три тижні до того, як Сполучені Штати збираються вивести свої останні війська, що викликає побоювання з приводу повного перевороту бойовиків або нової громадянської війни в Афганістані.

Таліби досягли району Чар-Асяб, всього в 11 кілометрах на південь від столиці Кабула.

Таліби також атакували північне місто Мазарі-Шаріф з декількох напрямків, викликавши запеклі бої на його околицях. Про жертви поки нічого не відомо.

Контекст

Президент Афганістану Ашраф Гані виступив в суботу з телезверненням, своїм першим публічним виступом після недавніх завоювань Талібану, в якому він поклявся не відмовлятися від "досягнень" останніх 20 років, що минули з тих пір, як США скинули "Талібан" після терактів 11 вересня.

"Ми почали консультації всередині уряду зі старійшинами і політичними лідерами, представниками різних верств суспільства, а також з нашими міжнародними союзниками, - сказав він. - Скоро результати будуть передані вам, - додав Гані, не вдаючись у подробиці.

Доповнення

За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. Зараз вони контролюють 18 з 34 провінцій Афганістану, а уряд, підтримуваний Заходом, контролює невелику частину провінцій в центрі і на сході, а також Кабул і Мазарі-Шаріф.

Перші морські піхотинці з контингенту чисельністю 3 тисячі осіб прибули в п'ятницю, щоб допомогти частково евакуювати посольство США. Решта повинні прибути до неділі.

Тим часом "Талібан" випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в "Голос шаріату".