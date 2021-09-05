Таліби вбили в Панджшері речника афганських повстанців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Члени “Талібану” вбили в афганській провінції Панджшер Фахіма Дашті — речника Фронту національного опору і високопоставленого члена партії “Джаміат-і-Ісламі”. Про це повідомляють в Twitter з посиланням на джерела новинне агентство Афганістану Khaama Press і Independent Persian, передає УНН.
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Як пише Khaama Press, новину підтвердив Нур Рахман Ахлак, член “Джаміат-і-Ісламі”.
За даними джерел афганського агентства TOLO News, Дашті загинув 5 вересня в боях з талібами. Обставини події не уточнюються.
Контекст
Панджшерська ущелина залишилася останнім регіоном в Афганістані, нескореним талібами. Тут зосередилися сили, що залишилися опору на чолі з Ахмадом Масудом-молодшим. Долину обороняють частини Національного фронту опору. Весь останній тиждень “Талібан” безуспішно намагався взяти Панджшер під контроль.
Джерела Al Arabiya 5 вересня повідомили, що “Талібан” захопив район Базар і просувається по всій долині Панджшері.
3 вересня таліби встановили блокаду Панджшері. У регіон перестали постачати гуманітарну допомогу.