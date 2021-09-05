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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 127391 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 143087 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119749 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117384 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 150395 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123703 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166364 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143437 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Талибы убили в Панджшере представителя афганских повстанцев

Талибы убили в Панджшере представителя афганских повстанцев

Киев  •  УНН

 • 21914 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Члены "Талибана" убили в афганской провинции Панджшер Фахима Дашти - представителя Фронта национального сопротивления и высокопоставленного члена партии "Джамиат-и-Ислами". Об этом сообщают в Twitter со ссылкой на источники новостное агентство Афганистана Khaama Press и Independent Persian, передает УНН.

Детали

Как пишет Khaama Press, новость подтвердил Нур Рахман ахлак, член “Джамиат-и-Ислами”.

По данным источников афганского агентства TOLO News, Дашти погиб 5 сентября в боях с талибами. Обстоятельства происшествия не уточняются.

Контекст

Панджшерское ущелье осталась последним регионом в Афганистане, непокоренным талибами. Здесь сосредоточились оставшиеся силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим. Долину обороняют части Национального фронта сопротивления. Всю последнюю неделю “Талибан” безуспешно пытался взять Панджшер под контроль.

Источники Al Arabiya 5 сентября сообщили, что “Талибан” захватил район Базар и продвигается по всей долине Панджшере.

3 сентября талибы установили блокаду Панджшере. В регион перестали поставлять гуманитарную помощь.

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