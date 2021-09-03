Таліби заявляють, що взяли під контроль провінцію Панджшер. У Панджшері спростовують

Деталі

За інформацією ЗМІ, представники сил опору захоплені бійцями "Талібану".

Представник талібів Білал Карімі заявив в свою чергу, що Панджшер повністю знаходиться під їх контролем.

"Найбільший район Панджшері Пар'ян повністю перейшов під контроль "Талібану", - написав він у Twitter.

Додамо

При цьому сили опору Панджшері спростовують, що район був захоплений талібами.

Панджшер як мінімум до 3 вересня залишався єдиною провінцією Афганістану, непідконтрольною талібам.