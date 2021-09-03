Таліби заявляють, що взяли під контроль провінцію Панджшер. У Панджшері спростовують
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Афганська провінція Панджшер, що залишалася непідконтрольною талібам, захоплена "Талібаном". Про це пише Yeni Şafak із посиланням на джерела, передає УНН.
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За інформацією ЗМІ, представники сил опору захоплені бійцями "Талібану".
Представник талібів Білал Карімі заявив в свою чергу, що Панджшер повністю знаходиться під їх контролем.
"Найбільший район Панджшері Пар'ян повністю перейшов під контроль "Талібану", - написав він у Twitter.
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При цьому сили опору Панджшері спростовують, що район був захоплений талібами.
Панджшер як мінімум до 3 вересня залишався єдиною провінцією Афганістану, непідконтрольною талібам.