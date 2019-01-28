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Таксі заблокували основну автомагістраль Мадрида

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Сотні таксі заблокували центральну транспортну артерію в Мадриді у ранкову годину пік у понеділок, розпочавши другий тиждень протесту для посилення регулювання Uber та інших подібних служб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Поліції з евакуаторами було потрібно декілька годин, щоб очистити від транспортних засобів столичну Пасео де ла Кастеллана - основну транспортну магістраль Мадрида, яка перетинає місто з півночі на південь. Очікується продовження перекриття вулиць в якомусь іншому місці, оскільки протест триває.

Міські таксисти минулого тижня почали протести проти приватних служб, які пропонують поїздки, часто з нижчими цінами на таксі, і що можуть бути замовлені через Інтернет, а не на вулиці.

У вересні уряд Іспанії дав компаніям, які займаються автоперевезеннями пасажирів, чотири роки, щоб узгодити свою діяльність з правилами. За правилами, на 30 ліцензій таксі має припадати лише один дозвіл на прокат автомобіля з водієм (VTC), якими користуються сервіси типу Uber.

Водії таксі зараз вимагають більш суворих правил.

Таксисти в Барселоні припинили страйк минулого тижня після того, як регіональна влада запропонувала, щоб послуги автоперевезення пасажирів можна було забронювати лише за короткий час до поїздки, і щоб вони не могли бути "заброньовані" на вулиці.

Нагадаємо, онлайн-сервіси приватних пасажирських автоперевезень Uber і Cabify можуть припинити надання послуг в Барселоні.

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