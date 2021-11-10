"Такого не було усі попередні хвилі вірусу": Кличко заявив про рекордну госпіталізацію дітей з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У столиці на сьогодні рекордна кількість госпіталізацій з COVID-19 серед дітей. Про це на брифінгу у середу заявив мер Києва Віталій Кличко, пише кореспондент УНН.
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“Минулої доби у лікарні потрапили 513 пацієнтів з коронавірусом, з підозрою на COVID та пневмоніями. Хотів би зазначити, що ми госпіталізуємо виключно людей, які мають важкий стан”, — сказав міський голова.
“Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей, бо штам дельта, який, як зазначають медики, більш агресивний, вражає більше молодих людей і дітей, з наслідками та ускладненнями. Сьогодні у столичних лікарнях перебуває 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Чотири з них знаходяться у реанімаціях. Такої кількості дітей у лікарнях не було усі попередні хвилі вірусу”, — підкреслив він.
Деталі
Зі слів Кличка, заповненість ліжок у столиці складає 73%, в окремих лікарнях — 99-100%.
Станом на сьогодні у столиці зафіксовано 1740 підтверджених випадки захворювання на коронавірусу, загалом зафіксовано вже 272 768. Від хвороби минулої доби померло 73 людини.
Додамо
Ща даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 3,13 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 листопада, — понад 23 тисячі, зростання майже на чверть проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому близько 5,7 тисячі осіб, стрибок у порівнянні з попереднім днем. Вдруге з початку пандемії показник летальних випадків за добу вище 800.