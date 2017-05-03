Т.Мей звинуватила ЄС у спробі вплинути на вибори в Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звинуватила європейських політиків і чиновників в прагненні вплинути на результати дострокових парламентських виборів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Виступаючи після зустрічі з королевою Єлизаветою II, Травень заявила, що в Брюсселі є хтось, хто б хотів, щоб переговори виходу Британії з ЄС (Brexit) були успішними.
“В останні кілька днів ми побачили, наскільки жорсткими можуть бути ці переговори. Положення Великобританії в Європі було спотворено в європейських ЗМІ, переговорна позиція Єврокомісії стала жорсткішою, європейськими чиновниками були заявлені погрози щодо Великої Британії. Всі ці дії були спеціально розраховані, щоб вплинути на результати загальних виборів”, — заявила вона.
Як повідомляв УНН, у Великій Британії у зв’язку з достроковими виборами розпустили парламент.