Т.Мей обвинила ЕС в попытке повлиять на выборы в Британии

Выступая после встречи с королевой Елизаветой II, Май заявила, что в Брюсселе есть кто-то, кто бы хотел, чтобы переговоры выхода Британии из ЕС (Brexit) были успешными.

“В последние несколько дней мы увидели, насколько жесткими могут быть эти переговоры. Положение Великобритании в Европе было искажено в европейских СМИ, переговорная позиция Еврокомиссии стала жестче, европейскими чиновниками были заявлены угрозы по Великобритании. Все эти действия были специально рассчитаны, чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов”, - заявила она.

Как сообщал УНН, в Великобритании в связи с досрочными выборами распустили парламент .