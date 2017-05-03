Т.Мей обвинила ЕС в попытке повлиять на выборы в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила европейских политиков и чиновников в стремлении повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Выступая после встречи с королевой Елизаветой II, Май заявила, что в Брюсселе есть кто-то, кто бы хотел, чтобы переговоры выхода Британии из ЕС (Brexit) были успешными.
“В последние несколько дней мы увидели, насколько жесткими могут быть эти переговоры. Положение Великобритании в Европе было искажено в европейских СМИ, переговорная позиция Еврокомиссии стала жестче, европейскими чиновниками были заявлены угрозы по Великобритании. Все эти действия были специально рассчитаны, чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов”, - заявила она.
Как сообщал УНН, в Великобритании в связи с досрочными выборами распустили парламент .