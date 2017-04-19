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Т.Мей: повторного референдуму щодо членства Британії в ЄС бути не може

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Повторного референдуму щодо членства Великої Британії в Євросоюзі не буде. Про це заявила прем'єр-міністр країни Тереза ​​Мей, передає УНН із посиланням на ВВС.

"Шляху назад бути не може", – сказала вона.

Прем'єр підкреслила, що тепер уряд має виконати свої зобов’язання щодо "брексіту".

Зазначимо, що влітку 2016 року, після того, як майже 52% виборців проголосували за вихід Великої Британії з ЄС, у країні розпочалася кампанія за проведення другого референдуму. Відповідна онлайн-петиція зібрала два мільйони підписів.

Нагадаємо, вчора Т.​​Мей оголосила  про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня.

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