Т.Мей: повторного референдуму щодо членства Британії в ЄС бути не може
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Повторного референдуму щодо членства Великої Британії в Євросоюзі не буде. Про це заявила прем'єр-міністр країни Тереза Мей, передає УНН із посиланням на ВВС.
"Шляху назад бути не може", – сказала вона.
Прем'єр підкреслила, що тепер уряд має виконати свої зобов’язання щодо "брексіту".
Зазначимо, що влітку 2016 року, після того, як майже 52% виборців проголосували за вихід Великої Британії з ЄС, у країні розпочалася кампанія за проведення другого референдуму. Відповідна онлайн-петиція зібрала два мільйони підписів.
Нагадаємо, вчора Т.Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня.