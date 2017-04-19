Т.Мэй: повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС быть не может

“Обратного пути быть не может”, — сказала она.

Премьер подчеркнула, что теперь правительство должно выполнить свои обязательства по “брекситу”.

Отметим, что летом 2016 года, после того, как почти 52% избирателей проголосовали за выход Великобритании из ЕС, в стране началась кампания за проведение второго референдума. Соответствующая онлайн-петиция собрала два миллиона подписей.

Напомним, вчера Т.Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня.