Т.Мэй: повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС быть не может
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Повторного референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе не будет. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Обратного пути быть не может”, — сказала она.
Премьер подчеркнула, что теперь правительство должно выполнить свои обязательства по “брекситу”.
Отметим, что летом 2016 года, после того, как почти 52% избирателей проголосовали за выход Великобритании из ЕС, в стране началась кампания за проведение второго референдума. Соответствующая онлайн-петиция собрала два миллиона подписей.
Напомним, вчера Т.Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня.