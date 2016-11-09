Т.Мей: Британія і США залишаться сильними і близькими партнерами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Британський прем'єр-міністр Тереза Мей привітала Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США і заявила, що Велика Британія та Сполучені Штати залишаться сильними і близькими партнерами з торгівлі, безпеки і оборони, передає УНН з посиланням на прес-службу британського уряду.
"Я хотіла б привітати Дональда Трампа з обранням наступним президентом Сполучених Штатів, після наполегливої кампанії. Великобританія і Сполучені Штати мають тривалі і особливі відносини, базовані на цінностях щодо свободи, демократії і підприємництва", - сказала Т.Мей.
"Ми є і будемо залишатися сильними і близькими партнерами з торгівлі, безпеки і оборони", - додала прем'р Британії.
Вона також заявила, що з нетерпінням чекає початку роботи з обраним президентом США Дональдом Трампом, "спираючись на ці зв'язки, щоб забезпечити безпеку і процвітання наших народів в майбутньому".
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.