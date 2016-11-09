Т.Мей: Британия и США останутся сильными и близкими партнерами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Британский премьер-министр Тереза Мэй поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и заявила, что Великобритания и Соединенные Штаты останутся сильными и близкими партнерами в торговле, безопасности и обороне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
"Я хотела бы поздравить Дональда Трампа с избранием следующим президентом Соединенных Штатов, после упорной кампании. Великобритания и Соединенные Штаты имеют длительные и особые отношения, основанные на ценностях о свободе, демократии и предпринимательстве", - сказала Т.Мей.
"Мы есть и будем оставаться сильными и близкими партнерами в торговле, безопасности и обороне", - добавила премьр Великобритании.
Она также заявила, что с нетерпением ждет начала работы с избранным президентом США Дональдом Трампом, "опираясь на эти связи, чтобы обеспечить безопасность и процветание наших народов в будущем".
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.