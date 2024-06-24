Ситуація в енергосистемі: з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, запланований імпорт електрики з 5 країн
Київ • УНН
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України після російських атак обмеження на споживання діють протягом усього дня, з посиленням обмежень з 19:00 до 23:00, і планується імпорт електроенергії з 5 країн.
Сьогодні, 24 червня, графіки погодинних відключень світла в Україні діють всю добу. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Негода знеструмила 97 населених пунктів у трьох областях. Про це у понеділок повідомили в Укренерго, передає УНН.
Обмеження споживання
Сьогодні, 24 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 19:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти
У відомстві розповіли, що вчора, 23 червня, обсяг обмежень було збільшено – замість 19:00 графіки погодинних відключень почали діяти з 11:00. Причина - обмежена можливість використання гідроресурсів для виробництва електроенергії.
Імпорт та експорт
Протягом доби імпорт передбачається з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 26 710 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 561 МВт.
Експорт не відбувається і не передбачається.
Стан мереж
Як розповіли в компанії, вчора, під час тривоги, на Харківщині відключалось обладнання на одному з об’єктів "Укренерго". Причина – відключення лінії обленерго під час обстрілу. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі у Харкові. Після відбою тривоги енергоживлення всіх споживачів було відновлене.
Сьогодні вранці на одному з енергооб’єктів "Укренерго" в західному регіоні з технічних причин вимикалась частина обладнання. Знеструмлювались 35 818 побутових споживачів на Хмельниччині. Через 50 хвилин енергоживлення було відновлене в повному обсязі, запевнили в Укренерго.
Через погодні умови на ранок знеструмлено 97 населених пунктів у Львівській, Полтавській, Сумській областях.
З інших причин без енергоживлення 496 населених пунктів.
Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.
З технічних причин: є знеструмлення у Дніпропетровській та Чернігівській областях.
У Міненерго розповіли, що буде зі світлом взимку18.06.24, 22:38 • 94732 перегляди