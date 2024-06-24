Ситуация в энергосистеме: с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше, запланирован импорт электричества из 5 стран

Сегодня, 24 июня, графики почасовых отключений света в Украине действуют все сутки. С 19: 00 до 23: 00 объем ограничений будет больше. Непогода обесточила 97 населенных пунктов в трех областях. Об этом в понедельник сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Ограничение потребления

Сегодня, 24 июня, меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 19: 00 объем ограничений будет больше. Причина-сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты - сообщили в Укрэнерго.

В ведомстве рассказали, что вчера, 23 июня, объем ограничений был увеличен – вместо 19:00 графики почасовых отключений начали действовать с 11:00. Причина - ограниченная возможность использования гидроресурсов для производства электроэнергии.

Импорт и экспорт

В течение суток импорт предполагается из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 26 710 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 561 МВт.

Экспорт не происходит и не предполагается.

Состояние сетей

Как рассказали в компании, вчера, во время тревоги, на Харьковщине отключалось оборудование на одном из объектов "Укрэнерго". Причина-отключение линии облэнерго во время обстрела. Обесточивались промышленные и бытовые потребители в Харькове. После отбоя тревоги энергопитание всех потребителей было восстановлено.

Сегодня утром на одном из энергообъектов "Укрэнерго" в западном регионе по техническим причинам выключалась часть оборудования. Обесточивались 35 818 бытовых потребителей в Хмельницкой области. Через 50 минут энергопитание было восстановлено в полном объеме, заверили в Укрэнерго.

Из-за погодных условий на утро обесточены 97 населенных пунктов во Львовской, Полтавской, Сумской областях.

По другим причинам без энергопитания 496 населенных пунктов.

Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам: есть обесточивание в Днепропетровской и Черниговской областях.

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