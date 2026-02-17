Сильний снігопад зірвав чоловічу кваліфікацію з лижної акробатики на Олімпіаді

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:48 • 5586 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 13231 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 25433 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 36878 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 46149 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 36014 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 56861 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33661 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 63383 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27799 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.5м/с
69%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 15523 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 12388 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках17 лютого, 05:21 • 12647 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 10733 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 12636 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 5606 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 27411 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 37745 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 56861 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 63383 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Женева
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 216 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 1110 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 20013 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 17798 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 20480 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Facebook
Instagram

Сильний снігопад зірвав чоловічу кваліфікацію з лижної акробатики на Олімпіаді

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Сильний снігопад призвів до скасування чоловічої кваліфікації з лижної акробатики, де мали виступати четверо українців. Жіночу кваліфікацію перенесено на 14:45 за Києвом.

Сильний снігопад зірвав чоловічу кваліфікацію з лижної акробатики на Олімпіаді

Через сильний снігопад організатори скасували старт чоловічої кваліфікації з лижної акробатики. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Деталі

Як повідомляється, сьогодні на олімпійський схил мали вийти четверо представників збірної України: Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський.

Нові дату й час проведення чоловічої кваліфікації організатори обіцяють оголосити додатково.

Водночас жіночу кваліфікацію, у якій виступатимуть Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна та Неллі Попович, перенесли на 14:45 за київським часом.

Нагадаємо

Через складні погодні умови старт фіналу з біг-ейру на зимових Олімпійських іграх відклали на невизначений час. Українка Катерина Коцар вперше в історії вийшла до фіналу та стартуватиме під 2-м номером.

Олександра Василенко

СпортОлімпіада
Сніг в Україні
Україна