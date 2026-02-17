Сильний снігопад зірвав чоловічу кваліфікацію з лижної акробатики на Олімпіаді
Київ • УНН
Сильний снігопад призвів до скасування чоловічої кваліфікації з лижної акробатики, де мали виступати четверо українців. Жіночу кваліфікацію перенесено на 14:45 за Києвом.
Через сильний снігопад організатори скасували старт чоловічої кваліфікації з лижної акробатики. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України.
Деталі
Як повідомляється, сьогодні на олімпійський схил мали вийти четверо представників збірної України: Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський.
Нові дату й час проведення чоловічої кваліфікації організатори обіцяють оголосити додатково.
Водночас жіночу кваліфікацію, у якій виступатимуть Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна та Неллі Попович, перенесли на 14:45 за київським часом.
Нагадаємо
Через складні погодні умови старт фіналу з біг-ейру на зимових Олімпійських іграх відклали на невизначений час. Українка Катерина Коцар вперше в історії вийшла до фіналу та стартуватиме під 2-м номером.