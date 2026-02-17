Сильный снегопад сорвал мужскую квалификацию по лыжной акробатике на Олимпиаде
Киев • УНН
Сильный снегопад привел к отмене мужской квалификации по лыжной акробатике, где должны были выступать четверо украинцев. Женская квалификация перенесена на 14:45 по Киеву.
Из-за сильного снегопада организаторы отменили старт мужской квалификации по лыжной акробатике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.
Подробности
Как сообщается, сегодня на олимпийский склон должны были выйти четверо представителей сборной Украины: Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.
Новые дату и время проведения мужской квалификации организаторы обещают объявить дополнительно.
В то же время женскую квалификацию, в которой будут выступать Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Ангелина Брыкина и Нелли Попович, перенесли на 14:45 по киевскому времени.
Напомним
Из-за сложных погодных условий старт финала по биг-эйру на зимних Олимпийских играх отложили на неопределенное время. Украинка Екатерина Коцар впервые в истории вышла в финал и будет стартовать под 2-м номером.