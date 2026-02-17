Сильный снегопад сорвал мужскую квалификацию по лыжной акробатике на Олимпиаде

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:48 • 5948 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 13667 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 25855 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 37286 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 46477 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 36155 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 57357 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33682 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 63762 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27806 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.5м/с
69%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 15873 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 12789 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 13052 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"06:12 • 11121 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 13014 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 6564 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 27878 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 38177 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 57392 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 63785 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Женева
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 698 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 1344 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 20193 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 17970 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 20657 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Facebook
Instagram

Сильный снегопад сорвал мужскую квалификацию по лыжной акробатике на Олимпиаде

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Сильный снегопад привел к отмене мужской квалификации по лыжной акробатике, где должны были выступать четверо украинцев. Женская квалификация перенесена на 14:45 по Киеву.

Сильный снегопад сорвал мужскую квалификацию по лыжной акробатике на Олимпиаде

Из-за сильного снегопада организаторы отменили старт мужской квалификации по лыжной акробатике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Подробности

Как сообщается, сегодня на олимпийский склон должны были выйти четверо представителей сборной Украины: Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.

Новые дату и время проведения мужской квалификации организаторы обещают объявить дополнительно.

В то же время женскую квалификацию, в которой будут выступать Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Ангелина Брыкина и Нелли Попович, перенесли на 14:45 по киевскому времени.

Напомним

Из-за сложных погодных условий старт финала по биг-эйру на зимних Олимпийских играх отложили на неопределенное время. Украинка Екатерина Коцар впервые в истории вышла в финал и будет стартовать под 2-м номером.

Александра Василенко

СпортОлимпиада
Снег в Украине
Украина