Олімпіада-2026: фінал з біг-ейру відклали через складні погодні умови
Київ • УНН
Через складні погодні умови старт фіналу з біг-ейру на зимових Олімпійських іграх відкладено на невизначений час. Українка Катерина Коцар вперше в історії вийшла до фіналу та стартуватиме під 2-м номером.
Через складні погодні умови старт фіналу у дисципліні біг-ейр на зимових Олімпійських іграх відкладено на невизначений час, передає УНН із посиланням на НОК.
У зв'язку із складними погодними умовами старт фіналу у дисципліні біг-ейр відкладено на невизначений час
Новий час початку фіналу буде повідомлено згодом.
У НОК нагадали, що Катерина Коцар вперше в історії України пробилася до фінальної частини змагань у цій дисципліні. Українка вийде на старт під 2-м стартовим номером.
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор15.02.26, 11:30 • 15521 перегляд