Олімпіада-2026: фінал з біг-ейру відклали через складні погодні умови

Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 9324 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 11411 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 21512 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 20904 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 41663 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24666 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28758 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34925 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37554 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення рухуVideo16 лютого, 09:27 • 5052 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 16895 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 23759 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 15376 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має14:49 • 6240 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 2578 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 15445 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Марко Рубіо
Герман Галущенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Державний кордон України
Крим
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 76 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 3768 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 16953 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 26841 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 30456 перегляди
Олімпіада-2026: фінал з біг-ейру відклали через складні погодні умови

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Через складні погодні умови старт фіналу з біг-ейру на зимових Олімпійських іграх відкладено на невизначений час. Українка Катерина Коцар вперше в історії вийшла до фіналу та стартуватиме під 2-м номером.

Олімпіада-2026: фінал з біг-ейру відклали через складні погодні умови

Через складні погодні умови старт фіналу у дисципліні біг-ейр на зимових Олімпійських іграх відкладено на невизначений час, передає УНН із посиланням на НОК.

У зв'язку із складними погодними умовами старт фіналу у дисципліні біг-ейр відкладено на невизначений час 

- йдеться у повідомленні.

Новий час початку фіналу буде повідомлено згодом.

У НОК нагадали, що Катерина Коцар вперше в історії України пробилася до фінальної частини змагань у цій дисципліні. Українка вийде на старт під 2-м стартовим номером.

Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор15.02.26, 11:30 • 15521 перегляд

Антоніна Туманова

Спорт
Україна