Олимпиада-2026: финал по биг-эйру отложили из-за сложных погодных условий
Киев • УНН
Из-за сложных погодных условий старт финала по биг-эйру на зимних Олимпийских играх отложен на неопределенное время. Украинка Екатерина Коцар впервые в истории вышла в финал и будет стартовать под 2-м номером.
Новое время начала финала будет сообщено позже.
В НОК напомнили, что Екатерина Коцар впервые в истории Украины пробилась в финальную часть соревнований в этой дисциплине. Украинка выйдет на старт под 2-м стартовым номером.
