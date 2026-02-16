Олимпиада-2026: финал по биг-эйру отложили из-за сложных погодных условий

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 4202 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 9380 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 11437 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21550 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 20916 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 41688 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24669 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28760 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34926 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37555 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
76%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движенияVideo16 февраля, 09:27 • 5052 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 16895 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 23760 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15376 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет14:49 • 6240 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 2646 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15494 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21550 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 41688 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 79047 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Марко Рубио
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Государственная граница Украины
Крым
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 98 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 3798 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 16988 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 26855 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 30468 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Хранитель

Олимпиада-2026: финал по биг-эйру отложили из-за сложных погодных условий

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Из-за сложных погодных условий старт финала по биг-эйру на зимних Олимпийских играх отложен на неопределенное время. Украинка Екатерина Коцар впервые в истории вышла в финал и будет стартовать под 2-м номером.

Олимпиада-2026: финал по биг-эйру отложили из-за сложных погодных условий

Из-за сложных погодных условий старт финала в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх отложен на неопределенное время, передает УНН со ссылкой на НОК.

В связи со сложными погодными условиями старт финала в дисциплине биг-эйр отложен на неопределенное время

- говорится в сообщении.

Новое время начала финала будет сообщено позже.

В НОК напомнили, что Екатерина Коцар впервые в истории Украины пробилась в финальную часть соревнований в этой дисциплине. Украинка выйдет на старт под 2-м стартовым номером.

Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр15.02.26, 11:30 • 15521 просмотр

Антонина Туманова

Спорт
Украина