Сьєрра-Леоне оголосила комендантську годину після кривавих протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сьєрра-Леоне оголосила загальнонаціональну комендантську годину після насильницьких протестів, пише УНН з посиланням на AFP.
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Щонайменше двоє поліцейських і одна цивільна людина загинули після дня антиурядових протестів у столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні.
Західноафриканська країна, яка бореться зі зростанням інфляції та паливною кризою, запровадила загальнонаціональну комендантську годину з 15:00 до 20:00 за місцевим часом (15:00 за Грінвічем) у спробі зупинити насильство.
Раніше люди вийшли на вулиці, щоб протестувати проти здорожчання життя в країні з населенням понад 8 мільйонів осіб, де дефіцит бюджету збільшився з 5,6% до 7,1% від ВВП під впливом війни росії з Україною, а державний борг збільшився з 74% до 75% ВВП.
Президент Джуліус Маада Біо закликав своїх співвітчизників до спокою та оголосив про розслідування інциденту.
Раніше в середу інтернет-обсерваторія NetBlocks повідомила, що Сьєрра-Леоне зіткнулася з майже повним відключенням інтернету під час протестів, а рівень підключення по країні склав 5% від звичайного рівня.