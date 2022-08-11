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Сьерра-Леоне объявила комендантский час после кровавых протестов

Киев • УНН

 • 305402 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сьерра-Леоне объявила общенациональный комендантский час после насильственных протестов, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Сьерра-Леоне объявила комендантский час после кровавых протестов

Детали

По меньшей мере двое полицейских и один гражданский человек погибли после дня антиправительственных протестов в столице Сьерра-Леоне Фритауне.

Западноафриканская страна, что борется с ростом инфляции и топливным кризисом, ввела общенациональный комендантский час с 15:00 до 20:00 по местному времени (15:00 по Гринвичу) в попытке остановить насилие.

Ранее люди вышли на улицы, чтобы протестовать против удорожания жизни в стране с населением более 8 миллионов человек, где дефицит бюджета увеличился с 5,6% до 7,1% от ВВП под влиянием войны россии с Украиной, а государственный долг увеличился с 74% до 75% ВВП.

Президент Джулиус Маада Био призвал своих соотечественников к спокойствию и объявил о расследовании инцидента.

Ранее в среду интернет-обсерватория NetBlocks сообщила, что Сьерра-Леоне столкнулась с почти полным отключением интернета во время протестов, а уровень подключения по стране составил 5% от обычного уровня.

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