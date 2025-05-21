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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Сибіга: відтепер російські олігархи мають самі доводити, що не підпадають під санкції

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Нові правила ЄС змушують російських олігархів доводити непричетність до санкцій. Тепер вони повинні довести, що не допомагають у їх обході, інакше їм загрожують обмеження.

Сибіга: відтепер російські олігархи мають самі доводити, що не підпадають під санкції

Нові правила ЄС щодо санкцій змушують російських олігархів доводити свою невинуватість. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі в Х, передає УНН.

Деталі

За його словами, ухвалені ЄС у травні поправки до санкційного режиму дозволяють притягувати до відповідальності не лише безпосередньо підсанкційних осіб, а й тих, хто допомагає їм уникати санкцій - наприклад, через передачу активів чи приховування власності.

Відтепер фізичні та юридичні особи, які сприяють такій діяльності, самі стикаються із загрозою санкцій. ЄС більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх має бути санкціонований, а радше олігархи повинні довести протилежне

- пише Сибіга.

"Це чудова стратегія, яка демонструє реальну силу застосування санкцій. Хоча нові пакети санкцій домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні зміни можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні в ЗМІ", - додав міністр.

Він також закликав інші країни світу наслідувати приклад ЄС і ухвалювати аналогічні механізми, щоб не допустити обходу санкцій та посилити їх реальне виконання.

"Підвищення вартості війни для росії та поплічників путіна – це вірний шлях до миру", - йдеться в дописі.

Нагадаємо

20 травня Європейський Союз додав до санкційного списку ще 28 громадян росії, причетних до серйозних порушень прав людини, репресій проти опозиції та підриву верховенства права. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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