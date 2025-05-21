Сибига: теперь российские олигархи должны сами доказывать, что не подпадают под санкции

Новые правила ЕС по санкциям заставляют российских олигархов доказывать свою невиновность. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в заметке в Х, передает УНН.

Детали

По его словам, принятые ЕС в мае поправки к санкционному режиму позволяют привлекать к ответственности не только непосредственно подсанкционных лиц, но и тех, кто помогает им избегать санкций - например, через передачу активов или сокрытие собственности.

Отныне физические и юридические лица, способствующие такой деятельности, сами сталкиваются с угрозой санкций. ЕС больше не нужно доказывать, что конкретный российский олигарх должен быть санкционирован, а скорее олигархи должны доказать обратное - пишет Сибига.

"Это отличная стратегия, которая демонстрирует реальную силу применения санкций. Хотя новые пакеты санкций доминируют в заголовках СМИ, такие регуляторные изменения могут быть очень эффективными, даже если они менее популярны в СМИ", - добавил министр.

Он также призвал другие страны мира последовать примеру ЕС и принять аналогичные механизмы, чтобы не допустить обхода санкций и усилить их реальное исполнение.

"Повышение стоимости войны для россии и приспешников путина – это верный путь к миру", - говорится в заметке.

Напомним

20 мая Европейский Союз добавил в санкционный список еще 28 граждан россии, причастных к серьезным нарушениям прав человека, репрессиям против оппозиции и подрыву верховенства права.