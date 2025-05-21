Сибига: теперь российские олигархи должны сами доказывать, что не подпадают под санкции
Киев • УНН
Новые правила ЕС заставляют российских олигархов доказывать непричастность к санкциям. Теперь они должны доказать, что не помогают в их обходе, иначе им грозят ограничения.
Новые правила ЕС по санкциям заставляют российских олигархов доказывать свою невиновность. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в заметке в Х, передает УНН.
Детали
По его словам, принятые ЕС в мае поправки к санкционному режиму позволяют привлекать к ответственности не только непосредственно подсанкционных лиц, но и тех, кто помогает им избегать санкций - например, через передачу активов или сокрытие собственности.
Отныне физические и юридические лица, способствующие такой деятельности, сами сталкиваются с угрозой санкций. ЕС больше не нужно доказывать, что конкретный российский олигарх должен быть санкционирован, а скорее олигархи должны доказать обратное
"Это отличная стратегия, которая демонстрирует реальную силу применения санкций. Хотя новые пакеты санкций доминируют в заголовках СМИ, такие регуляторные изменения могут быть очень эффективными, даже если они менее популярны в СМИ", - добавил министр.
Он также призвал другие страны мира последовать примеру ЕС и принять аналогичные механизмы, чтобы не допустить обхода санкций и усилить их реальное исполнение.
"Повышение стоимости войны для россии и приспешников путина – это верный путь к миру", - говорится в заметке.
Напомним
20 мая Европейский Союз добавил в санкционный список еще 28 граждан россии, причастных к серьезным нарушениям прав человека, репрессиям против оппозиции и подрыву верховенства права.