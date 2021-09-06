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Святкування Рош га-Шана в Умані: серед хасидів зафіксовано 10 випадків коронавірусу

Київ • УНН

 • 22898 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Умані зареєстрували 10 випадків захворювання на коронавірус серед хасидів, які прибули на святкування іудейського Нового року Рош га-Шана. Про це журналісту УНН повідомила начальник Уманського міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби Лариса Качанова.

Цитата

“Станом на сьогодні офіційно серед хасидів, які прибули на святкування Рош-га-Шана в Умані, зареєстровано 10 випадків захворювання на коронавірус”, — заявила речниця.

Деталі

За її словами, в усіх захворілих на коронавірус спостерігається легкий перебіг хвороби. Вони знаходяться на лікуванні в амбулаторних умовах. Вона додала, що нових випадків захворювань на коронавірус серед паломників більше не фіксували.

Додамо

5 вересня стало відомо, що серед хасидів, які прибули на святкування іудейського Нового року Рош-га-Шана, зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус.

Станом на вечір 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибуло вже майже 23 тис. паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей.

Як повідомили у поліції Черкаської області, у період з 1 по 4 вересня вже надійшло 22 повідомлення про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.

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