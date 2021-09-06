Святкування Рош га-Шана в Умані: серед хасидів зафіксовано 10 випадків коронавірусу

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“Станом на сьогодні офіційно серед хасидів, які прибули на святкування Рош-га-Шана в Умані, зареєстровано 10 випадків захворювання на коронавірус”, — заявила речниця.

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За її словами, в усіх захворілих на коронавірус спостерігається легкий перебіг хвороби. Вони знаходяться на лікуванні в амбулаторних умовах. Вона додала, що нових випадків захворювань на коронавірус серед паломників більше не фіксували.

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5 вересня стало відомо, що серед хасидів, які прибули на святкування іудейського Нового року Рош-га-Шана, зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус.



Станом на вечір 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибуло вже майже 23 тис. паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей.



Як повідомили у поліції Черкаської області, у період з 1 по 4 вересня вже надійшло 22 повідомлення про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.