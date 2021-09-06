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Празднование Рош га-Шана в Умани: среди хасидов зафиксировано 10 случаев коронавируса

Празднование Рош га-Шана в Умани: среди хасидов зафиксировано 10 случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 22891 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Умани зарегистрировали 10 случаев заболевания коронавирусом среди хасидов, прибывших на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана. Об этом журналисту УНН сообщила начальник Уманского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы Лариса Качанова.

Цитата

“По состоянию на сегодня официально среди хасидов, прибывших на празднование Рош-га-Шана в Умани, зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом”, — заявила пресс-секретарь.

Детали

По ее словам, у всех заболевших коронавирусом наблюдается легкое течение болезни. Они находятся на лечении в амбулаторных условиях. Она добавила, что новых случаев заболеваний коронавирусом среди паломников больше не фиксировали.

Добавим

5 сентября стало известно, что среди хасидов, прибывших на празднование иудейского Нового года Рош-га-Шана, зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом.

По состоянию на вечер 5 сентября в Умань на празднование Рош га-Шана прибыло уже почти 23 тыс. паломников-хасидов, в частности 1730 детей.

Как сообщили в полиции Черкасской области, в период с 1 по 4 сентября уже поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

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