Празднование Рош га-Шана в Умани: среди хасидов зафиксировано 10 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Умани зарегистрировали 10 случаев заболевания коронавирусом среди хасидов, прибывших на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана. Об этом журналисту УНН сообщила начальник Уманского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы Лариса Качанова.
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“По состоянию на сегодня официально среди хасидов, прибывших на празднование Рош-га-Шана в Умани, зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом”, — заявила пресс-секретарь.
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По ее словам, у всех заболевших коронавирусом наблюдается легкое течение болезни. Они находятся на лечении в амбулаторных условиях. Она добавила, что новых случаев заболеваний коронавирусом среди паломников больше не фиксировали.
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5 сентября стало известно, что среди хасидов, прибывших на празднование иудейского Нового года Рош-га-Шана, зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом.
По состоянию на вечер 5 сентября в Умань на празднование Рош га-Шана прибыло уже почти 23 тыс. паломников-хасидов, в частности 1730 детей.
Как сообщили в полиции Черкасской области, в период с 1 по 4 сентября уже поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.