Святкування Рош га-Шана: хасиди-паломники почали від’їжджати з Умані, патрульні наряди посилили
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні ввечері, 8 вересня, паломники-хасиди почали від’їжджати з міста Умань до країн постійного проживання. Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області, передає УНН.
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Відомо, що грубих правопорушень протягом цих днів не фіксували. За словами заступника начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Анатолія Серединського, наразі відбувається завершальний етап святкування Рош га-Шана.
“В цілому ситуація контрольована. Зафіксовано 21 повідомлення щодо перебування паломників-хасидів. Маємо два відкриті кримінальні провадження, які пов’язані з торгівлею речовин, схожих на наркотичні. Також маємо два адміністративні протоколи, за результатами яких будуть прийматися рішення з приводу видворення за межі території України із забороною в’їзду окремих хасидів, які допускали правопорушення на території міста Умань”, — повідомив Анатолій Серединський.
Він також наголосив, що з метою забезпечення правопорядку під час відбуття паломників посилені патрульні наряди працюють у місцях посадки в автобуси, також виставлені посилені автопатрулі по маршруту руху і посилені заходи безпеки в аеропортах.
“В цілому завдяки злагодженій роботі ДСНС, поліції, Нацгвардії і міграційної служби ми мінімізували будь-якого роду провокації та правопорушення під час перебування паломників на території міста Умань”, — додав Анатолій Серединський.
Прес-офіцер поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман зазначив, що українські та ізраїльські поліцейські спрацювали професійно, чітко та ефективно.
Доповнення
Цього року на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Настання нового 5 782 року за юдейським календарем святкуватимуть з 6 до 8 вересня.
Поліція Черкащини вже відкрила на хасидів три кримінальні провадження: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників та один адміністративний протокол — за порушення правил дорожнього руху.
Окрім того, в Умані хасиди, які приїхали в місто на святкування Рош га-Шана, хотіли зробити барбекю на балконі і влаштували пожежу.