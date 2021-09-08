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Святкування Рош га-Шана: хасиди-паломники почали від’їжджати з Умані, патрульні наряди посилили

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні ввечері, 8 вересня, паломники-хасиди почали від’їжджати з міста Умань до країн постійного проживання. Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області, передає УНН.

Деталі

Відомо, що грубих правопорушень протягом цих днів не фіксували. За словами заступника начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Анатолія Серединського, наразі відбувається завершальний етап святкування Рош га-Шана.

“В цілому ситуація контрольована. Зафіксовано 21 повідомлення щодо перебування паломників-хасидів. Маємо два відкриті кримінальні провадження, які пов’язані з торгівлею речовин, схожих на наркотичні. Також маємо два адміністративні протоколи, за результатами яких будуть прийматися рішення з приводу видворення за межі території України із забороною в’їзду окремих хасидів, які допускали правопорушення на території міста Умань”, — повідомив Анатолій Серединський.

Він також наголосив, що з метою забезпечення правопорядку під час відбуття паломників посилені патрульні наряди працюють у місцях посадки в автобуси, також виставлені посилені автопатрулі по маршруту руху і посилені заходи безпеки в аеропортах.

“В цілому завдяки злагодженій роботі ДСНС, поліції, Нацгвардії і міграційної служби ми мінімізували будь-якого роду провокації та правопорушення під час перебування паломників на території міста Умань”, — додав Анатолій Серединський.
Прес-офіцер поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман зазначив, що українські та ізраїльські поліцейські спрацювали професійно, чітко та ефективно.

Доповнення

Цього року на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Настання нового 5 782 року за юдейським календарем святкуватимуть з 6 до 8 вересня.

Поліція Черкащини вже відкрила на хасидів три кримінальні провадження: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників та один адміністративний протокол — за порушення правил дорожнього руху.

Окрім того, в Умані хасиди, які приїхали в місто на святкування Рош га-Шана, хотіли зробити барбекю на балконі і влаштували пожежу.

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