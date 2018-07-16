Святкування перемоги на ЧС у Франції: Єлисейські поля евакуювали, двоє осіб загинули

Так, у французькому місті Сан-Фелі місцевий житель за кермом авто надто захоплено відреагував на перемогу збірної результаті врізався у дві машини, припарковані поруч, після чого протаранив дерево. В результаті аварії чоловік загинув.



Ще одна трагедія сталась у місті Аннес. Там футбольний фанат загинув після того як стрибнув у канал і зламав шию.



Крім того, у Ненсі чоловік отримав серйозні поранення, коли впав з даху фургону, на який забрався до цього, святкуючи перемогу французької команди.



Крім того, повідомляється, що внаслідок заворушень на головній площі Парижу, правоохоронці вирішили евакуювати Єлисейські поля.



Як повідомляв УНН, на початку доби у Франції поліція застосувала сльозогінний газ, щоб втихомирити хуліганів, які спробували розгромити вітрини магазинів.



