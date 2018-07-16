Празднование победы на ЧМ во Франции: Елисейские поля эвакуировали, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Во Франции в результате массовых празднований по поводу победы национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой BFM TV.
Так, во французском городе Сан-Фели местный житель за рулем авто слишком восторженно отреагировал на победу сборной результате врезался в две машины, припаркованные рядом, после чего протаранил дерево. В результате аварии мужчина погиб.
Еще одна трагедия произошла в городе Аннес. Там футбольный фанат погиб после того как прыгнул в канал и сломал шею.
Кроме того, у Нэнси человек получил серьезные ранения, когда упал с крыши фургона, на который забрался до этого, празднуя победу французской команды.
Кроме того, сообщается, что в результате беспорядков на главной площади Парижа, правоохранители решили эвакуировать Елисейские поля.
Как сообщал УНН, в начале суток во Франции полиция применила слезоточивый газ, чтобы усмирить хулиганов, которые попытались разгромить витрины магазинов.