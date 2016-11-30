Святий Миколай цього року роздасть 80 тис. подарунків за добрі вчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Святий Миколай цього року в Києві роздасть близько 80 тис. подарунків за добрі вчинки. Про це під час прес-конференції повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, передає кореспондент УНН.
“Ми будемо через управління соціального захисту запрошувати дітей для спілкування с самим Святим Миколаєм, з його помічниками-ангелами та роздавати будемо подарунки за їхні добрі вчинки. В цьому році я думаю, що це буде не менше ніж 70-80 тисяч”, — повідомив І.Добруцький.
Як повідомляв УНН, головну ялинку столиці прикрасять 3 км гірлянд і тисяча дизайнерських іграшок.