Святой Николай в этом году раздаст 80 тыс. подарков за добрые дела

"Мы будем через управление социальной защиты приглашать детей для общения с самым Святым Николаем, с его помощниками-ангелами и раздавать будем подарки за их добрые дела. В этом году я думаю, что это будет не менее 70-80 тысяч", - сообщил И.Добруцкий.

Как сообщал УНН, главную елку столицы украсят 3 км гирлянд и тысячей дизайнерских игрушек.