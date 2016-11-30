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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 17096 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Святой Николай в этом году раздаст 80 тыс. подарков за добрые дела

Киев • УНН

 • 9888 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Святой Николай в этом году в Киеве раздаст около 80 тыс. подарков за добрые дела. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает корреспондент УНН.

Святой Николай в этом году раздаст 80 тыс. подарков за добрые дела

"Мы будем через управление социальной защиты приглашать детей для общения с самым Святым Николаем, с его помощниками-ангелами и раздавать будем подарки за их добрые дела. В этом году я думаю, что это будет не менее 70-80 тысяч", - сообщил И.Добруцкий.

Как сообщал УНН, главную елку столицы украсят 3 км гирлянд и тысячей дизайнерских игрушек.

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