Святой Николай в этом году раздаст 80 тыс. подарков за добрые дела
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Святой Николай в этом году в Киеве раздаст около 80 тыс. подарков за добрые дела. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает корреспондент УНН.
"Мы будем через управление социальной защиты приглашать детей для общения с самым Святым Николаем, с его помощниками-ангелами и раздавать будем подарки за их добрые дела. В этом году я думаю, что это будет не менее 70-80 тысяч", - сообщил И.Добруцкий.
Как сообщал УНН, главную елку столицы украсят 3 км гирлянд и тысячей дизайнерских игрушек.