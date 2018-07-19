Священик Києво-Печерської лаври намагався вивезти до Москви 52 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Апеляційний суд Сумської області конфіскував у дохід держави понад 52 тис. дол., які контрабандою намагався вивезти до Москви священик Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“Служитель київського храму, слідуючи у якості пасажира потягу "Київ-Москва“, переміщував через митний кордон України не задекларовані валютні цінності. При огляді особистих речей у нього було вилучено 52 700 доларів”, — йдеться у повідомленні.
Суд першої інстанції визнав священика винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.472 (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення) Митного кодексу України, конфіскував вилучену валюту та призначив штраф у розмірі 100% не задекларованих грошових коштів.
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Проте, з таким рішенням не погодилися ні адвокат, ні особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, і подали на постанову місцевого суду апеляційні скарги. Апелянти просили звільнити священика від адміністративної відповідальності, оскільки останній не мав наміру приховувати грошові кошти, які є пожертвами прихожан на відновлення Києво-Печерської лаври і придбання церковного начиння.
Суддя Апеляційного суду Сумської області, розглянувши матеріали справи, відмовив стороні захисту в задоволенні їхніх апеляційних вимог, оскільки особа усвідомлено не задекларувала кошти, які переміщувала через митний кордон України.
Священик Київо-Печерської лаври, заповнюючи декларацію, зазначив, що переміщує з собою одне місце з ручною поклажею і валюту у розмірі 70 євро. Крім того, в ході усного опитування також повідомив, що ні валюти, крім задекларованої ним, ні будь-яких інших товарів та предметів, які б підлягали обов’язковому декларуванню, він через митний кордон України не переміщує.
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Таким чином, згідно з рішенням суду, священика Києво-Печерської лаври було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено ст.472 Митного кодексу України, та конфісковано в дохід держави вилучені 52 700 доларів.
"Крім того, служитель київського храму поповнить державну казну ще на 1420160,69 грн у вигляді сплати штрафу за порушення Митного кодексу України", — зазначили у суді.