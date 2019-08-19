Світові ціни на нафту зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у понеділок зранку зросли в ціні до 59,28 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,09%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 55,37 долара за барель, додавши 0,91%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.