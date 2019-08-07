Світові ціни на нафту знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у жовтні у середу зранку впали в ціні до 58,90 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання, станом на 8:34, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,07%.
При цьому, ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,62 долара за барель, втративши 0,02%.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.