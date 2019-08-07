Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в среду утром упали в цене до 58,90 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания, по состоянию на 8:34, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,07%.
При этом, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 53,62 доллара за баррель, потеряв 0,02%.
Напомним, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.