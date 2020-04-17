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Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 28,37 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,98%.

При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 19,68 долара за барель, втративши 0,96%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Українські Національні Новини

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