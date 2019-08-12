Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у понеділок зранку впали в ціні до 58,40 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,22%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 54,34 долара за барель, втративши 0,29%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.