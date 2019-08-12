Світові ціни на нафту впали

За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,22%.

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 54,34 долара за барель, втративши 0,29%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.