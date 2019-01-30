Світові ціни на нафту продовжили зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у середу зранку зросли в ціні до 61,44 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,35 долара за барель, додавши 0,08%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні у 2019 році.