Світові фондові індекси синхронно зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня УНН. За підсумками торгів 15 вересня на світових фондових ринках спостерігалося зростання провідних індексів, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES піднявся на 177,71 пункту (0,99%) і становить 18 212,48 пункту;
Індекс S&P 500 піднявся на 21,49 пункту (1,01%) і становить 2 147,26 пункту;
Індекс NASDAQ піднявся на 75,92 пункту (1,47%) і становить 5 249,69 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr піднявся на 8,87 пункту (0,30%) і становить 2 973,77 пункту;
Індекс FTSE 100 піднявся на 56,99 пункту (0,85%) і становить 6 730,30 пункту;
Індекс DAX піднявся на 52,80 пункту (0,51%) і становить 10 431,20 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 піднявся на 72,28 пункту (0,44%) і становить 16 477,29 пункту.