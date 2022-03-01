Світоліна відмовилася від поєдинків із тенісистками з Росії та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Лідер жіночої збірної України з тенісу Еліна Світоліна відмовилася виступати проти спортсменок з Росії та Білорусі. Про це йдеться у її зверненні на сторінці в Instagram, передає УНН.
Цитата
Світоліна зажадала від тенісних світових Асоціацій прийняти громадян РФ і Білорусі лише в якості нейтральних спортсменів.
“Я вважаю, що нинішня ситуація вимагає чіткої позиції від наших організації: ATP, WTA та ITF. Таким чином, ми — українські гравці — звернулися до ATP, WTA та ITF з проханням дотримуватися рекомендацій МОК щодо прийняття громадян Росії чи Білорусі лише як нейтральних спортсменів, без демонстрації будь-яких державних символів, кольорів, прапорів чи гімнів. Відповідно, я хочу повідомити, що я не буду грати в Монтерреї, ані в будь-якому іншому матчі проти російських чи білоруських тенісистів, поки наші організації не приймуть цього визначального рішення. Я не звинувачую нікого з російських спортсменів. Вони не несуть відповідальності за вторгнення на нашу Батьківщину. Крім того, я хочу віддати належне всім гравцям, особливо росіянам і білорусам, які мужньо висловили свою позицію проти війни. Їхня підтримка вкрай необхідна”, — йдеться у заяві Світоліної.
Контекст
МОК рекомендував не допускати росіян та білорусів до всіх змагань.