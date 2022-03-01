Свитолина отказалась от поединков с теннисистками из России и Беларуси

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Свитолина потребовала от теннисных мировых ассоциаций принять граждан РФ и Беларуси лишь в качестве нейтральных спортсменов.

“Я считаю, что нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организации: ATP, WTA и ITF. Таким образом, мы — украинские игроки — обратились к ATP, WTA и ITF с просьбой соблюдать рекомендации МОК относительно принятия граждан России или Беларуси только в качестве нейтральных спортсменов, без демонстрации каких-либо государственных символов, цветов, флагов и гимнов. Соответственно, я хочу сообщить, что я не буду играть в Монтеррее, ни в любом другом матче против российских или белорусских теннисистов, пока наши организации не примут этого определяющего решения. Я не виню никого из российских спортсменов. Они не несут ответственности за вторжение на нашу Родину. Кроме того, я хочу отдать должное всем игрокам, особенно россиянам и белорусам, которые мужественно выразили свою позицию против войны. Их поддержка крайне необходима”, — говорится в заявлении Свитолиной.

Контекст

МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов до всех соревнований.